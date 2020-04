Personal 5 Royal: come sbloccare tutti i finali alternativi

Persona 5 Royal ha introdotto diversi contenuti inediti rispetto al gioco originale, tra cui diversi finali alternativi. In questa mini-guida vi spiegheremo come sbloccarli tutti nel corso dell'avventura.

Avvertenza spoiler: di seguito vi spiegheremo come sbloccare i finali alternativi di Persona 5 Royal, cercando di non scendere troppo nei dettagli riguardanti le battute conclusive. In ogni caso, se non volete rovinarvi nessun tipo di sorpresa sui finali alternativi, vi consigliamo di procedere nella lettura con la dovuta cautela.

Ci sono tre finali alternativi in Persona 5 Royal: un finale cattivo "buono", un finale cattivo e il true ending alternativo. Per ottenerli è necessario sbloccare il terzo semestre di Persona 5 Royal.

Come sbloccare il terzo semestre

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come sbloccare il terzo semestre di Persona 5 Royal. Per sbloccare questa nuova porzione di storia inedita del gioco, ricordiamo che è necessario rifiutare di vendere i Ladri Fantasma a Sae durante l'interrogatorio, e successivamente portare il confidant di Maruki al grado 9 prima del 17 novembre.

Dopo aver sbloccato il terzo semestre, sarete in grado di ottenere i finali alternativi facendo determinate scelte all'interno di questa nuova porzione di storia, come spiegato di seguito.

Come sbloccare i finali cattivi alternativi

Takuto Maruki offrirà al protagonista un accordo per trasformare il Mondo dei Sogni in realtà. Akechi vi chiederà di confermare questa scelta. Decidendo di confermare questa decisione per la seconda volta, otterrete il finale cattivo "buono".

Se non completate il Palazzo di Maruki in tempo, invece, otterrete il finale cattivo alternativo.

Come sbloccare il finale buono alternativo

Durante il terzo semestre rifiutate la proposta di Takuto Maruki di rimpiazzare il mondo reale con quello dei sogni. Dopodiché completate il Palazzo di Maruki entro i limiti di tempo previsti. Se avete un grado confidant con la Giustizia di livello 10, Akechi apparirà in questo true ending alternativo.

Come sbloccare il finale normale

Per sbloccare il finale standard già visto nella versione originale di Persona 5, vi basta ignorare gli eventi del terzo semestre evitando di portare il confidant di Maruki al grado 9 prima del 17 novembre.

Se avete bisogno di qualche consiglio per cavarvela nella riedizione del celebre Jrpg di Atlus, vi rimandiamo alla nostra guida di Persona 5 Royal, con trucchi e strategie per diventare formidabili Ladri Fantasma.