La Forza della personalizzazione scorre potente in Star Wars Jedi Survivor

L'esplorazione della Galassia metroidvania di Star Wars Jedi Survivor ci regala una certezza: il sequel di Jedi Fallen Order offrirà tantissime opzioni di personalizzazione, dalla customizzazione dell'aspetto di Cal Kestis alle modifiche per armi, equipaggiamenti e poteri.

Le ampie possibilità di personalizzazione di Jedi Survivor correranno sul doppio binario delle modifiche estetiche e delle 'migliorie ludiche'. Gli emuli di Cal Kestis avranno modo di vestire il proprio alter-ego con tipologie diverse di abiti, per poi intervenire sulla sua acconciatura, sullo stile della barba e sui singoli parametri dei materiali, degli accessori e delle colorazioni per la spada laser. In quest'ottica rientrano anche le customizzazioni per il droide BD-1, con svariati set tematici da sbloccare nel corso dell'avventura e una miriade di combinazioni cromatiche da sperimentare, ivi compresi i parametri di usura delle componenti più esposte della scocca.

La Forza della personalizzazione di Star Wars Jedi Survivor scorre potente anche nelle modifiche da applicare alle armi, agli equipaggiamenti e alle abilità. Rispetto a Jedi Fallen Order ci sarà spazio per uno Skill Tree con ramificazioni estese ai singoli stili di combattimento, come pure per un sistema completamente inedito per la modifica e il potenziamento dell'arsenale bellico a disposizione del giovane Jedi. Non mancheranno poi le opzioni per migliorare la riserva spirituale di Cal e incrementare l'energia massima attraverso le Essenze di Salute e Forza acquisite nel corso della campagna principale, nelle attività free roaming e nella risoluzione degli enigmi ambientali sia all'interno che all'esterno delle Camere Jedi.

Se volete saperne di più sull'ultimo, ambizioso metroidvania sci-fi di EA e Respawn in arrivo il 28 aprile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, qui trovate il resoconto della nostra prova di tre ore con Star Wars Jedi Survivor.