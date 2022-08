Quante persone si chiamano Zelda in Italia? Ecco il numero preciso

La saga di The Legend of Zelda è tra le più prolifiche è popolari di sempre sin dall'uscita del primo capitolo nel 1986. Il nome della Principessa che dà il nome al gioco, in particolare, ha riscosso così tanto successo da essere stato usato da molti genitori nel corso degli anni: quante Zelda ci sono in Italia?

Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) in Italia nel 2020, anno più recente di cui conosciamo i dati, sono nate 34 bambine di nome Zelda, una meno in rispetto all'anno precedente. Comunque dal 2012 in poi è segnalato un graduale aumento, seppur con alti e bassi, dell'utilizzo del nome nel bel paese, forse negli ultimi anni aiutato dall'enorme successo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

C'è da dire che il nome Zelda non è stato propriamente inventato per il videogioco; Shigeru Myamoto lo prese in prestito da Zelda Sayre Fitzgerald, moglie di Francis Scott Fitzgerlad, scrittore e poeta americano. Non mancano però nomi illustri dello spettacolo che hanno direttamente preso ispirazione dalla principessa, fra tutti il compianto Robin Williams, che decise di chiamare la figlia proprio in onore del personaggio di Nintendo.

I nomi assegnati in Italia, che in tutto corrispondono a più di un centinaio dal 1999 al 2020, testimoniano l'enorme impatto culturale che l'opera videoludica ha avuto nel corso degli anni, lasciando una traccia indelebile come poche altre avventure hanno saputo fare. E a tal riguardo, qual è il miglior The Legend of Zelda di sempre?