Perugia esport: presentato il team per la stagione 2019/2020

Dopo il Monza, anche il Perugia Calcio presenta ufficialmente il team esport la stagione 2019/2020. I due pro player che indosseranno la maglia della società umbra son Elia “Ruggio” Rugini e Celestino Terniqi.

I due giocatori sono stati dunque riconfermati. Elia Ruggini, infatti, indossa già dal 2018 i colori biancorossi della squadra esport della società perugina, mentre Celestino Terniqi è entrato a far parte della formazione qualche mese fa, dopo aver vinto il torneo King Tour.

Elia ha dichiarato: “Vorrei riuscire a qualificarmi per un torneo internazionale per portare la maglia del Grifo ad alti livelli”

Per Celestino Terniqi, quindi, la prossima sarà la prima vera stagione da giocatore del Perugia. Ecco cos'ha dichiarato il ragazzo: “Un’emozione unica, non me lo sarei mai aspettato. Le cose che capitano all’improvviso sono le più belle. Voglio dare il meglio per il team e per la città che rappresento”. La vera novità è l'arrivo di Francesco Lillacci come nuovo allenatore della squadra: “Sarà un’esperienza unica, forte ed importante. Adesso scendiamo in campo”.

La location degli allenamenti sarà Levelx55, la Gaming House ufficiale del club. Per il secondo anno consecutivo King Sport & Style sarà il Main Sponsor del team esport e Title Sponsor dell’eSports King Tour, che prenderà il via a metà ottobre e che verrà disputato con tutta probabilità sull'ultima incarnazione di FIFA.