PES 2018: arriva il Data Pack 4, Konami festeggia 100 milioni di copie vendute dalla serie

Konami ha infatti annunciato la disponibilità del Data Pack 4.0 di PES 2018, disponibile gratuitamente per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e PC Steam.

Questo nuovo aggiornamento include numerosi miglioramenti grafici ai visi e al taglio di capelli dei giocatori delle squadre partner, così come alle divise ufficiali di 26 squadre di club e nazionali. Sempre nella giornata di oggi Konami festeggia il raggiungimento del traguardo delle 100 milioni di copie di PES vendute nel mondo con una campagna che darà la possibilità di poter incontrare di persona la stella del Barcellona: Coutinho.

Una giornata importante per i fan di Pro Evolution Soccer, che possono godere dell'arrivo di interessanti novità. Konami non ha ancora annunciato nulla riguardo PES 2019, prossimo episodio della serie in arrivo presumibilmente a settembre, restiamo in attesa di saperne di più su Pro Evolution Soccer 19.