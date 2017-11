PES 2018: il Data Pack 2 arriva questa settimana su PC e console

ha annunciato oggi che ilpersarà disponibile gratuitamente dal 16 novembre su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox360 e PC.

Il Data Pack 2.0 vedrà la presenza di: più di 1000 foto aggiornate dei giocatori, nuovi team con licenza ufficiale, versioni aggiornate dei visi dei giocatori, due stadi aggiuntivi e diversi modelli di nuovi scarpini da gioco. PES 2018 si arricchisce, inoltre, anche della presenza di David Beckham, la stella del calcio inglese e internazionale è pronta a fare il suo esordio, come Leggenda, in myClub.

La presenza di David Beckham nel roster di Leggende di myClub rispecchia il claim di PES 2018 “Dove nascono le Leggende” e sottolinea l‘impegno costante di Konami per migliorare costantemente il gioco.

Il Data Pack 2.0 espande la lista di licenze disponibile per offrire ai giocatori di PES la migliore esperienza di gioco possibile e include due nuovi stadi, Emirates Stadium dell‘Arsenal e Estadio Nacional de Chile.

Grazie alla partnership ufficiale siglata con l’Arsenal, Konami ha potuto utilizzare la sua tecnologia allo stato dell’arte per catturare e riprodurre, in ogni minimo particolare, il celebre stadio Emirates.

Konami, dopo essersi assicurata, questa estate, la licenza per includere in PES 2018 tutti i 16 club del Campionato di calcio Cileno, ha voluto includere anche l’iconico stadio nazionale cileno.

Di seguito l’elenco dei più importanti contenuti del Data Pack 2.0:

Più di 1000 foto nuove o aggiornate dei giocatori

65 divise di gioco, su licenza, aggiornate

9 nuovi tipi di scarpini da gioco

Oltre 40 visi dei giocatori aggiornati, tra cui Phillipe Coutinho, Gianluigi Donnarumma e André Silva

Nuove backboards per le cutscene di Master League di Arsenal, AC Milan e CR Vasco Da Gama

PES 2018 è disponibile per console PlayStation 4, Xbox One , PlayStation 3 e Xbox360. Il gioco è disponibile anche per piattaforma PC (via Steam) in una versione che ha ricevuto notevoli aggiornamenti sotto l’aspetto estetico e contenutistico, garantendo così un prodotto finalmente a pari livello delle sue controparti console.