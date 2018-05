PES 2018: la finale europea di PES League World Tour 2018 si disputerà questo weekend

I migliori giocatori della PES League si sfideranno sabato 5 maggio 2018 a Berlino per conquistarsi un posto alle PES League World Finals che si terranno questa estate.

PES League World Tour 2018 Europe Round è il penultimo evento di questa stagione e rappresenta l’ultima opportunità per ottenere l’accesso alle World Finals. I fan di PES avranno la possibilità di non perdersi neanche un match del torneo grazie alla diretta in streaming che partirà sabato alle ore 10:00 del mattino (orario italiano) e che seguirà ogni fase dei tornei 1v1 e CO-OP.

Qui di seguito il programma dello streaming:

10:00 - Prima Parte

10:20 - 1v1 Fase a Gironi

14:00 - CO-OP Fase a Gironi

17:00 - Seconda Parte

17:20 - CO-OP Fase a Eliminazione Diretta

19:30 - 1v1 Fase a Eliminazione Diretta

Per maggiori informazioni su come seguire il live streaming dell’evento si prega di visitare questo sito.