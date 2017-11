PES 2018 Mobile disponibile ora su iOS e Android

ha annunciato oggi il lancio di, disponibile su iOS e Android come aggiornamento gratuito per

David Beckham è pronto a fare il suo esordio in PES Mobile, altre Leggende del calcio: Diego Maradona, Romario, Ian Rush, Steven Gerrard e Michael Owen, seguiranno a breve. I fan potranno ingaggiare le loro Leggende preferite per creare un dream team imbattibile.

Konami ha introdotto la nuova modalità Friend che permette agli utenti di sfidare, in tempo reale, i loro amici in qualsiasi parte del mondo si trovino. Tornano i Match Locali grazie ai quali i giocatori potranno sfidarsi in tornei e campionati locali di PES 2018 Mobile.