PES 2018 rappresenterà gli eSport ai Giochi Asiatici 2018 di Jakarta-Palembang

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi che PES 2018 è stato scelto come titolo competitivo dimostrativo per Ia diciottesima edizione dei Giochi Asiatici, l’importante manifestazione sportiva che si terrà nel 2018 a Jakarta e Palembang.

I Giochi Asiatici sono un evento sportivo continentale organizzato da OCA (Olympic Council of Asia), inizieranno il 18 agosto e vedranno, per la prima volta, la presenza di tornei esport dimostrativi. PES 2018 sarà uno dei sei videogiochi presenti in questa competizione.

PES 2018 è considerato un vero e proprio punto di riferimento nel panorama dei videogiochi di calcio e la sua partecipazione ai Giochi Asiatici è un grandissimo riconoscimento. I visitatori avranno la possibilità di poter vedere il gioco in azione, maggiori dettagli sugli ambiziosi piani di Konami relativamente agli eSport verranno presto rivelati.

Gli eSport esordiranno come disciplina sportiva ufficiale ai Giochi Asiatici 2022 a Hangzhou (Cina) con la possibilità che possano presto essere inclusi anche alle Olimpiadi. I Giochi Asiatici rappresentano una grandissima opportunità per far conoscere gli esport al grande pubblico.