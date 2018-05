PES 2018: al via il primo torneo nazionale GamePeople eSports Challenge

Se il calcio su console è la vostra passione e siete pronti a mettervi in gioco abbiamo quello che fa per voi. Tutto pronto per il GamePeople eSports Challenge, torneo di Pro Evolution Soccer 2018 su PlayStation 4 suddiviso in tre differenti fasi.

La prima, di qualificazione, si svolgerà dal vivo dal 19 maggio al 16 giugno presso i punti vendita GamePeople distribuiti sul territorio. I vincitori della fase “live”, oltre alla qualificazione alla fase successiva, riceveranno come premio un controller “Revolution” di Nacon.

La seconda fase si svolgerà online, sempre presso i punti vendita GamePeople, dal 23 al 30 giugno, e sancirà gli 8 finalisti, che avranno diritto al pass per lo step successivo.

La finalissima si svolgerà il 14 luglio presso l’Aquafan di Riccione, dove gli 8 finalisti, ospitati dall’organizzazione, si giocheranno tutto in una super competizione dal vivo.

PREMI:

1° premio: € 2.000

2° premio: € 1.000

3° premio: € 500

Regolamento, calendario ufficiale e l’elenco dei punti vendita che aderiscono alliiniziativa potranno essere visualizzati su questo sito. Il torneo è riservato ai maggiori di 16 anni e ai possessori della tessera GEC (Giochi Elettronici Competitivi) e della tessera Game Card. Chi ne fosse sprovvisto può tesserarsi presso i punti vendita GamePeople. È possibile iscriversi presso i punti vendita GamePeople che aderiscono all’iniziativa