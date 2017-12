PES 2018: Zico è il nuovo Ambasciatore del gioco di calcio Konami

ha annunciato oggi che il giocatore e allenatore brasiliano(celebre con il soprannome di) è un nuovo Ambasciatore Ufficiale e Giocatore Leggenda di

"Di tutti i videogiochi di calcio che ho provato, quello che mi ha impressionato maggiormente è PES 2018; il gameplay, il controllo della palla, i movimenti dei giocatori e il loro stile di gioco sono estremamente realistici” ha affermato Zico. Per me è un onore essere stato scelto come Ambasciatore e Giocatore Leggenda di PES, sono molto felice di questa partnership che sono certo che offrirà ai fan un’esperienza di gioco ancora più avvincente."

Entrato nel gotha dei migliori giocatori del mondo di sempre, grazie al suo incredibile stile di gioco e alle sue fantastiche doti tecniche, Zico è entrato nella storia anche per le sue irraggiungibili doti di finalizzatore e di playmaker, così come per la sua abilità nel calciare le punizioni e nello smarcare i compagni. Zico, insieme alle sue iconiche caratteristiche di gioco riprodotte alla perfezione, è pronto a fare il suo esordio in myClub nelle versioni console e mobile di PES 2018.

PES 2018 è disponibile ora per piattaforme PlayStation 4, Xbox One , Windows PC, PlayStation 3 e Xbox 360. La versione mobile è disponibile su App Store per dispositivi iOS e su Google Play per smartphon Android.