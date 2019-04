PES 2019 si aggiorna con il Data Pack 5.0, ecco tutte le novità

Konami annuncia oggi la disponibilità del Data Pack 5.0 di PES 2019 che include la presenza di tantissimi visi dei giocatori aggiornati, nuovi kit divisa e immagini dei giocatori, di seguito tutte le novità presenti in questo corposo aggiornamenti.

Tra i nuovi volti troviamo quelli di Radja Nainggolan, Kevin-Prince Boateng, İlkay Gündoğan, Samir Handanovic, Samuel Umtiti, Hakim Ziyech, Jack Grealish, Sergio Reguilón, Ethan Ampadu, Luis Suarez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal e della nuova stella della Ligue 1 Moussa Diaby. Il Data Pack 5.0 include anche nuove immagini dei giocatori e diverse divise di gioco aggiornate di team e nazionali tra cui quelle della Nazionale Argentina, della Nazionale Colombiana e dello Schalke 04.

PES 2019 Lite, la versione gratuita di PES 2019, è disponibile ora in download gratuito per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam), Google Play (Android) e su App Store (iPhone e iPad). Philippe Coutinho è l’ambasciatore mondiale e l’atleta raffigurato sulla copertina della edizione standard di PES 2019. A David Beckham è dedicata, invece, la copertina dell’Edizione Speciale che include dei bonus aggiuntivi myClub.