PES 2019: annunciati i vincitori della quarta giornata della eFootball.Pro League

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi i risultati della quarta giornata della eFootball.Pro League, che si è disputata a Barcellona lo scorso weekend.

La quarta giornata della eFootball.Pro League è iniziata con la vittoria del Celtic Glasgow ai danni dell’AS Monaco, che ha qualificato il team scozzese di E_C_Oneill e INDOMINATOR alle finali. La seconda sfida della quarta giornata ha visto il Boavista sfidare lo Schalke 04 e si è conclusa con la tanto agognata prima vittoria per la squadra portoghese. Una rete all'ultimo minuto di Christopher ha, infatti, permesso al Boavista di ottenere i primi punti da vincitori nella competizione.

L’ultimo incontro della giornata ha visto scendere in campo il Barcelona contro il Nantes e si è concluso con la vittoria della formazione blaugrana, che le ha permesso di staccare il pass per le finali. I catalani hanno spazzato via il Nantes vincendo agevolmente entrambe le partite (2-1 e 3-1).

Dopo questi risultati, il Barcellona resta in testa al gruppo, con gli stessi punti del Celtic ma primo grazie agli scontri diretti. Un punto separa il Monaco, il Boavista e lo Schalke 04. Il Nantes è ora ultimo in classifica con 2 punti.

Sono già state ufficialmente annunciate le sfide della quinta giornata che vedranno sfidarsi: Barcellona contro Monaco, Nantes contro Boavista e Celtic Glasgow contro Schalke 04. La quinta giornata avrà luogo sabato 13 aprile.

La eFootball.Pro League è il primo esclusivo torneo esport mondiale riservato ai team calcistici professionistici e si disputa utilizzando il videogioco di Konami PES 2019. Alcuni dei più forti giocatori di PES 2019, tra cui lo spagnolo Alex Alguacil che ha vinto il torneo ufficiale di Konami PES LEAGUE WORLD TOUR 2018 in CO-OP, sono stati ingaggiati dai club per rappresentarli nel torneo.

La stagione regolare è composta da tre sfide per mese da dicembre 2018 ad aprile 2019, con le migliori 3 squadre che si qualificheranno per le Finali di Barcellona che si svolgeranno a maggio. Le squadre rimanenti si affronteranno nel “Last Chance Group” che mette in palio l’ultimo pass disponibile per le Finali.