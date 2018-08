PES 2019 arriva oggi nei negozi, disponibile il primo aggiornamento delle rose

Konami ha annunciato che PES 2019 è da oggi disponibile in Italia. Il nuovo PES include il più grande numero di licenze ufficiali di campionati e di club nella storia della serie e vanta la presenza di oltre 400 club, 10.000 giocatori e più di 40 stadi ufficiali ricreati alla perfezione in 4K.

PES 2019 include tantissime novità, tra cui:

Momenti Magici – La riproduzione delle individualità di ogni singolo giocatore è sempre stata il fiore all’occhiello delle serie ed è stata ulteriormente perfezionata grazie a 11 nuove abilità che permettono di ricreare le capacità di finalizzazione sottoporta di Luis Suárez, i dribbling di Philippe Coutinho, i passaggi di precisione di David Beckham e molto altro ancora.

Fatica Visibile – Trovare spazi nelle difese avversarie sarà ancora più arduo grazie all'indicatore della Fatica Visibile, che incide sulle performance e sul comportamento dei calciatori.

Il Gioco più Bello del Mondo – Il software "Enlighten" garantisce un'incredibile grafica 4K HDR su tutte le piattaforme. La funzione 'Global Illumination" permette una resa perfetta di luci e ombre in tempo reale che migliora ulteriormente la grafica in-game e i dettagli del pubblico, dando l'impressione di assistere a una vera partita di calcio.

New myClub – myClub è stato completamente rinnovato e include molte novità tra cui la modalità con cui vengono acquistati i giocatori da inserire nella propria squadra, sarà possibile ottenere High Performance Players che includeranno le Leggende e i migliori giocatori della settimana, scelti sulla base delle statistiche reali dei campionati di tutto il mondo

Master League – La Master League avrà uno sviluppo che durerà 3 anni per un'esperienza manageriale allo stato dell'arte che include anche la licenza ufficiale della International Champions Cup (ICC), il più importante torneo pre-campionato del mondo.

Menù interattivi – I menu di PES 2019 si aggiornano in modo dinamico informando i fan sulle ultime notizie di PES direttamente dal gioco. Il nuovo look moderno dei menu è basato sul movimento, è esteticamente più gradevole e informa anche i giocatori sulle offerte esclusive.

I giocatori di PES 2019 otterranno gratuitamente al lancio un aggiornamento delle rose e delle statistiche basato sui dati reali dei campionati di tutto il mondo. Philippe Coutinho, stella del Barcellona e ambasciatore mondiale di PES 2019, è il calciatore copertina dell’edizione di quest’anno del gioco. È inoltre disponibile un’edizione speciale di PES 2019 dedicata a uno dei più grandi giocatori inglesi di tutti i tempi: David Beckham.

“Sono enormemente orgoglioso del lavoro che abbiamo realizzato quest’anno con PES. I feedback dei nostri fan ci hanno aiutato a sviluppare il più realistico e meraviglioso videogioco calcistico disponibile sul mercato,” ha dichiarato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. “Il nostro team ha fatto un ottimo lavoro per acquisire le licenze di nuovi campionati, nuove squadre e nuovi stadi, non vediamo l’ora che i fan provino PES 2019."

PES 2019 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC Steam dal 30 agosto. PES 2019 è disponibile in due versioni fisiche, con il nuovo testimonial mondiale Phillippe Coutinho sulla cover della versione standard e con David Beckham sulla cover della Special Edition che permetterà di sbloccare diversi contenuti bonus di myClub. È disponibile anche una versione solo digitale chiamata Legend Edition che include ulteriori contenuti per myClub!