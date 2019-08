PES 2019: bonus gratis ad agosto per gli abbonati PS Plus su PlayStation 4

Esattamente come accaduto a luglio, anche ad agosto gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare gratis un bonus per PES 2019 su PlayStation 4, un contenuto aggiuntivo esclusivo per la modalità myClub.

"Se sei un membro di PlayStation Plus, puoi scaricare questo oggetto esclusivo. L'oggetto sarà tuo per sempre. Non sei ancora un membro? Iscriviti a PlayStation Plus e goditi una valanga di extra per PlayStation! Scopri il bonus disponibile per i membri PlayStation Plus a agosto 2019, puoi ottenere questo bonus nella modalità myClub sia in Pro Evolution Soccer 2019 che Pro Evolution Soccer 2019 Lite per PS4."

Potete effettuare il download gratis del bonus PES 2019 dal PlayStation Store, l'unico requisito come detto è quello di essere abbonati al servizio PlayStation Plus. Pro Evolution Soccer 2019 era stato inizialmente annunciato come parte della Instant Game Collection di luglio, per poi venire sostituito poco prima della pubblicazione da Detroit Become Human Deluxe Edition, con motivazioni mai del tutto chiarite da Sony e Konami.

Dallo scorso mese il publisher giapponese ha iniziato però a regalare un contenuto bonus esclusivo di PES 2019 per i membri Plus, non sappiamo se questa iniziativa verrà portata avanti anche a settembre, magari con un contenuto extra per eFootball PES 2020, in uscita proprio il prossimo mese.