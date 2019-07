PES 2019: bonus gratis su PS4 a luglio per gli abbonati PlayStation Plus

PES 2019 era stato inizialmente annunciato come parte della lineup PlayStation Plus di luglio 2019 salvo poi essere sostituito all'ultimo momento con Detroit Become Human. Una scelta che ha spiazzato anche il publisher Konami, completamente all'oscuro di questo cambiamento improvviso.

Forse per scusarsi della rimozione di PES 2019 dai giochi gratis PlayStation Plus, Konami ha deciso di offrire un bonus gratis a luglio a tutti gli abbonati al servizio.

E' ora disponibile per il download dal PlayStation Store uno speciale contenuto extra riservato esclusivamente ai membri PlayStation Plus e scaricabile a costo zero solamente per un periodo limitato: "Se sei un membro di PlayStation Plus, puoi scaricare questo oggetto esclusivo. L'oggetto sarà tuo per sempre. Scopri il bonus disponibile per i membri PlayStation Plus a luglio 2019. Puoi ottenere questo bonus nella modalità myClub sia in Pro Evolution Soccer 2019 che PES 2019 Lite."

Indubbiamente un regalo gradito per passare il tempo in attesa di Pro Evolution Soccer 2020 in arrivo a fine agosto, la demo di PES 2020 sarà disponibile invece dal 30 luglio e permetterà di giocare una partita amichevole con una delle 14 squadre disponibili (tra cui Arsenal, Barcellona, River Plate, Palmeiras, Colo-Colo e Boca Juniors).