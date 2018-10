PES 2019: il Data Pack 2 includerà la Super League cinese

Konami ha annunciato che il Data Pack 2.0 di PES 2019 sarà scaricabile gratuitamente per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC dal 25 ottobre 2018. Il Data Pack 2 includerà oltre 100 visi aggiornati dei giocatori, nuovi stadi e una nuova serie di scarpini da calcio.

L’inclusione della Chinese Football Association Super League e dei team e dei loghi della Thai League porta avanti il progetto di Konami di espandere ulteriormente il numero di licenze ufficiali incluse all’interno di PES 2019. Come precedente anticipato con l’annuncio della partnership con l’AS Monaco per PES 2019, il Data Pack 2.0 includerà anche il celebre stadio da 18.500 posti a sedere del team monegasco: Stade Louis II, riprodotto in ogni minimo dettaglio sia nella modalità diurna che in quella notturna e la nuova eFootball.Pro Arena che verrà utilizzata nelle prossime competizioni eSport. Maggiori informazioni verranno presto rivelate.

Il Data Pack 2.0 vedrà anche la presenza di numerosi miglioramenti al gameplay, focalizzati principalmente, sull’intelligenza artificiale con nuove soluzioni offensive per gli attaccanti controllati dal computer, sull’IA del portiere nell’uno contro uno, nei tiri a pallonetto, nei colpi di testa e nel posizionamento dei difensori. Questo contenuto scaricabile introdurrà parecchie novità anche sul fronte degli scarpini da gioco dei tre marchi sportivi Nike, Adidas e Puma, i cui modelli sono stati aggiornati per rendere l’aspetto dei giocatori ancora più fedele alla realtà.