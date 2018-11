PES 2019: il Data Pack 3 arriva la prossima settimana

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi che il Data Pack 3.0 gratuito di PES 2019 sarà disponibile, sotto forma di contenuto scaricabile, dal 6 dicembre per PlayStation 4, Xbox One e PC Steam.

Il Data Pack 3.0 introdurrà due nuovi stadi e una serie di modelli aggiornati di divise da gioco, palloni e scarpini. Questo aggiornamento includerà lo Stadio De Kuip del Feyenoord e lo storico Stadio Palestra Itália, quest’ultimo ha ospitato le partite casalinghe del Palmeiras dal 1917 al 2010. Entrambi gli stadi, la cui capienza è rispettivamente di 51.000 e 44.000 posti a sedere, saranno riprodotti perfettamente in ogni minimo dettaglio nelle modalità diurna e notturna. Il Data Pack 3.0 vedrà, inoltre, la presenza del tunnel d’ingresso aggiornato dello Stadio Anfield e di nuove skin per i giocatori dello Schalke 04.

Questo contenuto scaricabile includerà anche i nuovi modelli di palloni Nike e Adidas, gli scarpini adidas Copa e Predator e, per rendere l’aspetto dei giocatori ancora più fedele alla realtà, anche una selezione di modelli aggiornati di scarpini di New Balance, Puma, Mizuno e Umbro. Sono state, infine, incluse le nuove divise ufficiali di Ucraina, Perù, Thailandia, Corinthians e Vasco da Gama.

PES 2019 è disponibile ora per PlayStation 4, Xbox One e PC in due versioni fisiche, con il nuovo testimonial mondiale Phillippe Coutinho sulla cover della versione standard e con David Beckham sulla cover della Special Edition che permette di sbloccare diversi contenuti bonus di myClub.