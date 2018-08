PES 2019: Day One rotto e avvistamenti nei negozi, raccogliamo le segnalazioni

Pro Evolution Soccer 2019 arriverà nei negozi giovedì 30 agosto, nel momento in cui scriviamo il Day One non è stato rotto e il gioco non risulta disponibile anticipatamente nei negozi tuttavia la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore...

Come accaduto anche negli anni scorsi, a pochissimi giorni dall'uscita ufficiale alcuni rivenditori potrebbero decidere di rompere il Day One oppure le prime copie potrebbero finire in mano ai giocatori a causa di consegne anticipate (per errore) da parte dei negozi online. Lo scorso anno il Day One di PES 2018 venne rotto il Brasile da un rivenditore locale a cui ha fatto poi seguito la vendita anticipata negli Emirati Arabi Uniti e in alcuni paesi del Sud Europa.

Abbiamo deciso di utilizzare questo spazio per raccogliere le vostre segnalazioni e le testimonianze riguardo la rottura del Day One di PES 2019, uno dei giochi più attesi della nuova stagione videoludica. Avete già messo le mani sul gioco? Il vostro rivenditore online ha appena affidato il pacco al corriere? Lo spazio qui sotto è a vostra disposizione.

Ricordiamo che Pro Evolution Soccer 2019 uscirà giovedì 30 agosto su PC (via Steam), Xbox One e PlayStation 4, il preorder è ora disponibile su Amazon.it in Edizione Standard (68.99 euro) e nell'esclusiva Beckham Edition (80.98 euro) dedicata al celebre calciatore inglese.