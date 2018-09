PES 2019 debutta al secondo posto nel Regno Unito, F1 2018 domina in Inghilterra e Italia

Pro Evolution Soccer 2019 debutta al secondo posto della classifica inglese, preceduto da F1 2018: il racing game targato Codemasters mantiene saldamente il primo posto del podio in Inghilterra e Italia.

Classifica Inglese

Per quanto riguarda la classifica UK si segnalano i buoni debutti di Yakuza Kiwami 5 (quinto posto) e Monster Hunter Generations Ultimate che riesce ad entrare in Top Ten al nono posto:

F1 2018 PES 2019 GTA V CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY YAKUZA KIWAMI 2 MARIO KART 8 DELUXE PUBG GOD OF WAR MONSTER HUNTER GENERATIONS ULTIMATE FIFA 18

Classifica Italiana

In Italia invece F1 2018 per PlayStation 4 mantiene la prima posizione seguito da FIFA 18 e dalla versione Xbox One del gioco Codemasters:

F1 2018 (PS4) FIFA 18 (PS4) F1 2018 (Xbox One) GRAN TURISMO SPORT CALL OF DUTY WWII MARIO KART 8 DELUXE GRAND THEFT AUTO V MINECRAFT PLAYSTATION 4 EDITION CALL OF DUTY INFINITE WARFARE TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE GO VACATION MARIO TENNIS ACES SUPER MARIO ODYSSEY SAPERE E' POTERE FIFA 18 (Xbox One) FIFA 18 (Switch) THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD HIDDEN AGENDA CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY SHENMUE I&II

Pro Evolution Soccer 2019 non è presente nalla Top 20 italiana poichè questa fa riferimento alla settimana precedente all'uscita del gioco Konami, al contrario della Top 10 UK aggiornata a domenica 2 settembre.