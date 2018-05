PES 2019 Demo: quando uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One?

Pro Evolution Soccer 2019 è ufficiale, Konami ha pubblicato il primo trailer del gioco ed ha rivelato interessanti dettagli sul gameplay, tuttavia c'è una domanda che interessa gli appassionati, ancora priva di risposta: quando uscirà la emo di PES 2019? Proviamo a dare una risposta a questo interrogativo...

PES 2019 Demo Uscita

Difficile fare una previsione basandosi sulla data di uscita delle precedenti demo di PES, considerando che Konami ha deciso di giocare d'anticipo pubblicando PES 2019 il 30 agosto, circa due settimane prima rispetto alle scorse edizioni, generalmente disponibili da metà settembre.

Tenendo conto di queste tempistiche, la demo di PES 2019 potrebbe uscire durante la prima settimana di agosto oppure a metà mese, anche se l'ipotesi più probabile resta quella di una pubblicazione nei giorni della Gamescom 2018, in programma dal 21 al 25 agosto, da sempre appuntamento importante per Konami e per la serie Pro Evolution Soccer.

Possiamo quindi ipotizzare il lancio della demo nella settimana del 20 agosto su PlayStation 4 e Xbox One e dal 30 agosto anche su PC. Al momento non sappiamo se le versioni di prova usciranno in contemporanea su tutte le piattaforme o se siano presenti esclusive temporali dovute ad accordi firmati con Sony e Microsoft.

Pro Evolution Soccer 2019 Demo Squadre

Quali squadre saranno presenti nella demo di PES 2019? Anche in questo caso non è semplice dare una risposta alla domanda, considerando che Konami non ha ancora annunciato le licenze di Pro Evolution Soccer 2019. Quasi certamente potremo giocare con il Barcellona (squadra di cui PES è Premium Partner), non si esclude la presenza di nazionali del Sud America (come l'Argentina o il Brasile) e di altre squadre di club europee come Juventus, Bayern Monaco e Liverpool, nonchè team sudamericani come River Plate, Corinthians e Flamengo.

Demo PES 2019 Modalità

Per quanto riguarda le modalità incluse in PES 2019 Demo ci aspettiamo di poter giocare una partita amichevole e di poter provare la modalità MyClub, particolarmente apprezzata dai giocatori di Pro Evolution Soccer.

Ricordiamo che PES 2019 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 30 agosto 2018, nella giornata di ieri Konami ha aperto i preordini delle edizioni digitali per tutte le piattaforme. Pro Evolution Soccer 2019 non uscirà su PlayStation 3 e Xbox 360 mentre non ci sono ancora certezze riguardo il lancio su Nintendo Switch.