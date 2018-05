PES 2019 esce il 30 agosto su PS4, Xbox One e PC: ecco il trailer ufficiale

Konami ha annunciato ufficialmente Pro Evolution Soccer 2019, confermando che il gioco debutterà il 30 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Con l'occasione è stato pubblicato il trailer ufficiale: lo trovate in cima alla notizia.

Pro Evolution Soccer 2019 sarà disponibile in due edizioni: quella Standard, con Phillippe Coutinho in copertina, e la Special Edition con David Beckham, celebre stella del calcio inglese. Come riferito da Konami, quest'ultima edizione includerà diversi bonus per MyClub, modalità che verrà ulteriormente arricchita con l'introduzione di nuove feature come le partite settimanali di Pes League.

Confermato inoltre il supporto 4K e HDR per le piattaforme "idonee" (non ancora specificate, ma con ogni probabilità si tratta di PC, PS4 Pro e Xbox One X), con numerosi miglioramenti sul versante tecnico per quanto riguarda la gestione delle animazioni. Gli sviluppatori hanno promesso una caratterizzazione ancora più approfondita dei singoli calciatori, con abilità speciali e skill a contraddistinguerli dagli altri. Parlando in termini di gameplay, inoltre, i tiri sono stati rivisti per offrire un feedback ancora più fisico e realistico, rivedendo in modo più approfondito il comportamento della sfera.

Ricordiamo che Pro Evolution Soccer 2019 farà il suo debutto il 30 agosto su PS4, Xbox One e PC, senza nessun riferimento alle altre piattaforme. Sul sito ufficiale del gioco, infatti, non c'è nessuna traccia dei loghi PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Switch, lasciando intendere che al momento l'uscita del gioco non è prevista su queste piattaforme.



Vi lasciamo con il trailer ufficiale e con le nuove immagini tratte dal gioco, in cui possiamo vedere alcuni degli stadi e delle squadre per cui è stata ottenuta la licenza.