PES 2019: gli stadi di Celtic e Rangers faranno il loro esordio a febbraio

Konami ha appena annunciato che i leggendari stadi delle formazioni scozzesi di Glasgow, Celtic e Rangers, arriveranno a febbraio in Pro Evolution Soccer 2019.

Stiamo parlando, rispettivamente, del Celtic Park, che può ospitare 60 mila spettatori sugli spalti, e dell’Ibrox Stadium, che invece è in grado di accoglierne 50 mila. Per l'occasione, la compagnia giapponese ha anche pubblicato gli screenshot che potete ammirare in calce alla notizia. Grazie ad essi, possiamo già farci un'idea sulla cura riposta della riproduzione dei due iconici impianti sportivi. L'ultimo aggiornamento di contenuto, il Data Pack 3.0, è arrivato lo scorso 6 dicembre: ha aggiunto lo Stadio De Kuip del Feyenoord e lo storico Stadio Palestra Itália, che ha ospitato le partite del Palmeiras dal 1917 al 2010.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che la versione LITE di Pro Evolution Soccer 2019 debutterà su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 13 gennaio. Quest'edizione gratuita del gioco (con supporto alle microtransazioni) fornirà l'accesso completo alla modalità MyClub, che permette ai giocatori di costruire una team ingaggiando giocatori e allenatori, e alla modalità Modifica, che consente di personalizzare squadre, giocatori, stadi e divise attingendo alla libreria del gioco base.