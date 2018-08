Pro Evolution Soccer 2019: Guida ai controlli in attacco e difesa

La Demo di PES 2019 è disponibile da pochi giorni su PS4, Xbox One e Steam, permettendo a tutti i giocatori di provare in anteprima il nuovo titolo calcistico di Konami. In questa mini-guida vi illustreremo i controlli dedicati alle fasi di attacco e difesa.

Controlli in Attacco

Per muovervi in campo durante la partita, dovrete utilizzare naturalmente la Levetta analogica sinistra. Se siete in possesso della palla potete effettuare un Dribbling con scatto premendo il tasto R1/RB mentre selezionate la direzione di spostamento con la Levetta sinistra, oppure eseguite uno Scatto in velocità con (R1/RB)x2 + Levetta sinistra. Per il Controllo ravvicinato della sfera potete premere R2/RT + Levetta sinistra, mentre per il Tocco in avanti (quando siete fermi) potete premere R2/RT + Levetta destra nella direzione verso cui spostare il pallone.

Per bloccare la palla, invece, potete effettuare uno Stop veloce rilasciando la Levetta sinistra + R1/RB, oppure eseguire uno Stop veloce e girarvi verso la porta avversaria rilasciando la Levetta sinistra + R2/RT. Potete inoltre eseguire Stop e alzata tenendo premuto R3 quando il giocatore sta per stoppare il pallone, o effettuare una Finta di stop rilasciando la levetta sinistra prima di uno stop e tenendo premuto R1/RB.

Per eseguire un Tiro basta premere Quadrato/X, mentre per un Tiro calibrato R2/RT + Quadrato/X. Se invece volete effettuare un Pallonetto per scavalcare il portiere, premete L1/LB + Quadrato/X. Parlando dei passaggi, potete eseguire un Passaggio rasoterra con X/A, un Passaggio alto con Cerchio/B (o R2/RT + Cerchio/B per conferire maggior precisione), un Passaggio filtrante rasoterra con Triangolo/Y o un Passaggio Filtrante alto con L1/LB + Triangolo/Y.

Potete effettuare un Cross normale con Cerchio/B, un Cross basso con (Cerchio/B)x2, un Cross alto con R2/RT + Cerchio/B o un Cross dalla trequarti anteponendo la pressione del tasto L1/LB. Ricordiamo che la potenza dei tiri, dei passaggi e dei cross è regolata in base all'intensità con cui terrete premuti i relativi tasti di esecuzione.

Parlando infine delle strategie combinate, per eseguire l'Uno-due potete premere L1/LB + X/A, oppure effettuare l'Uno-due dinamico con L1/LB + X/A mantenendo premuti L1/LB + levetta destra nella direzione verso cui far correre il giocatore. È inoltre possibile eseguire la combo Passa e esegui con X/A o Triangolo/Y + R2/RT prima che il giocatore calci il pallone.

Controlli in Difesa

Passando ai controlli legati alla fase difensiva, si può effettuare il Pressing tenendo premuto X/A, oppure inseguire l'avversario in possesso della sfera tenendo premuto R1/RB + X/A. Potete eseguire una Scivolata con Cerchio/B per contrastare l'avversario in possesso del pallone, oppure premere (X/A)x2. Se invece volete spazzare la sfera dalla vostra metà campo, non esitate a premere il tasto del tiro Quadrato/X.

Quando non siete in possesso della sfera potete impartire una serie di ordini ai vostri giocatori controllati dall'IA. per Chiamare il pressing potete tenere premuto Quadrato/X, oppure Chiamare la marcatura nutrita con (Quadrato/X)x2 + tenendo premuto Quadrato/X (in questo modo 2 o 3 giocatori circonderanno l'avversario e faranno pressione). Per far uscire il Portiere tenete premuto Triangolo/Y, mentre per controllare la linea difensiva premete la Freccia destra per muoverla in avanti, o la Freccia sinistra per muoverla indietro. Per far scattare la Trappola del fuorigioco potete premere due volte la Freccia destra.

Vi state divertendo con la Demo di Pro Evolution Soccer 2019? Ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 30 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC.