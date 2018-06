PES 2019: Konami annuncia la fine prematura dell'accordo con il Borussia Dortmund

Con un comunicato ufficiale pubblicato poco fa, Konami ha annunciato la fine prematura dell'accordo stipulato con il Borussia Dortmund.

Il contratto prevedeva la collaborazione tra Konami e la squadra tedesca fino al mese di giugno 2020. Non a caso, i calciatori del Borussia figuravano già in alcune immagini promozionali di Pro Evolution Soccer 2019 (come quella in apertura di notizia). Stando a quanto dichiarato dalla compagnia giapponese, il Borussia Dortmund ha però deciso di mettere fine anzitempo all'accordo. Ciò significa che Pro Evolution Soccer 2019 non includerà loghi, giocatori e stadi appartenenti alla celebre squadra militante in Bundesliga.

La serie Pro Evolution Soccer ha recentemente perso anche la licenza dell'UEFA Champions League, da molti anni uno dei suoi fiori all'occhiello. Konami, dal canto suo, ha affermato che si impegnerà ad arricchire l'offerta siglando nuove partnership con club prestigiosi e altre leghe. Pochi giorni fa, ad esempio, ha annunciato l'introduzione in PES 2019 di 7 nuovi campionati: Superliga Danese, Liga NOS Portoghese, Pro League Belga, Super League Svizzera, Ladbrokes Premiership Scozzese, Superliga Argentina e Premier Liga Russa (quest'ultima esclusiva PES). Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Pro Evolution Soccer 2019 è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC per il prossimo 30 agosto.