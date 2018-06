PES 2019: Konami annuncia la partnership con lo Schalke 04

Konami Digital Entertainment annuncia di annunciare di aver siglato una partnership lo Schalke 04 per PES 2019. Fondato nel 1904, lo Schalke 04 ha vinto un titolo europeo, 7 campionati e 5 coppe nazionali in questa stagione si classificato al secondo posto nel Campionato Tedesco.

L’accordo rappresenta l’ennesima conferma del costante impegno di Konami nel rendere sempre più ricco di contenuti e sempre più realistico il suo celebre videogioco calcistico. Alexander Jobst, il dirigente dello Schalke 04 che ha seguito la partnership con Konami ha dichiarato: “Siamo molto felici di essere partner di Konami, un’azienda di videogiochi che è celebre in tutto il mondo. Questo accordo significa che l’impegno dello Schalke nel campo degli eSport non è riconosciuto solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Konami sta supportando la transizione del nostro marketing sul campo virtuale, finalmente i fan potranno giocare con la perfetta riproduzione dello Schalke 04 nel pluri-premiato Pro Evolution Soccer.”

Grazie a questa partnership, PES 2019 includerà la divisa di gioco ufficiale dello Schalke, così come lo stadio casalingo: la Veltins-Arena. La riproduzione digitale dello stadio includerà anche il caratteristico tunnel, in stile miniera di carbone, da cui i giocatori scendono in campo. L’Arena è stata totalmente scansionata in 3D per riprodurre nei minimi dettagli l’atmosfera di una vera partita di calcio della compagine di Gelsenkirchen. Queste implementazioni garantiranno la migliore e la più realistica esperienza di gioco possibile per tutti i fan dello Schalke 04 e del calcio.

“Siamo felici di dare il benvenuto nella nostra famiglia allo Schalke 04” ha commentato Jonas Lygaard, Senior Director for Brand and Business Development di Konami Digital Entertainment: “Lo Schalke è un club ambizioso sia dentro che fuori il rettangolo di gioco, è il club perfetto da aggiungere al nostro roster di squadre partner. È un vero onore aver siglato un accordo con un team che ha così a cuore gli eSport e che competerà nel nostri tornei eSport ufficiali, la nostra partnership aiuterà a espandere l’industria dei videogiochi di calcio, facendoli conoscere a tantissimi nuovi fan.”

PES 2019 sarà disponibile dal 30 agosto per PlayStation 4, Xbox One e PC. Questo nuovo capitolo della serie Pro Evolution Soccer sarà disponibile in due differenti edizioni fisiche, l’edizione standard con in copertina l’ambasciatore mondiale del gioco Philippe Coutinho e un’edizione speciale con in copertina David Beckham, quest’ultima permetterà ai fan di sbloccare i bonus myClub. Konami pubblicherà inoltre una Legend Edition in versione digitale.