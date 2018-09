PES 2019: Konami diventa sponsor ufficiale del Club Atletico River Plate

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi di aver consolidato ulteriormente la partnership con il Club Atlético River Plate firmando un contratto come sponsor ufficiale di questo prestigioso club argentino.

Grazie a questo accordo i fan potranno aspettarsi nuovi contenuti e nuove collaborazioni tra l’azienda giapponese e la squadra di Buenos Aires tra cui la presenza del logo di PES sui numeri delle iconiche maglie da gioco del River Plate. PES 2019 continuerà a includere le divise da gioco ufficiali, i giocatori e le iconografie del River Plate.

“La nostra partnership con Konami si è rivelata un ottimo successo commerciale, elevarla allo status di sponsor ufficiale è stata una naturale evoluzione,” ha affermato Ignacio Villarroel, Segretario Generale di Club Atlético River Plate. “Siamo felici di proseguire la nostra collaborazione con Konami e siamo orgogliosi di come la nostra squadra è stata perfettamente riprodotta all’interno PES 2019.”

“La mission di Konami è quella di lavorare a stretto contatto con i migliori club del mondo, il River Plate è una delle squadre di calcio di maggiore successo e vanta una grandissima tradizione, è stata una decisione facile quella di scegliere di estendere la nostra partnership e di diventare sponsor ufficiale di questo club,” ha affermato Andre Bronzoni, PES Brand Manager di Konami Digital Entertainment. “Siamo felici di continuare la nostra collaborazione con il River Plate e desideriamo studiare insieme nuovi modi per regalare ai fan la possibilità di vivere in prima persona lo spirito del River Plate dentro e fuori il rettangolo di gioco.”

Il Club Atlético River Plate è una società polisportiva, nota principalmente per la sua sezione calcistica che detiene il numero più grande di vittorie nazionali in Argentina dove si è aggiudicata per ben 36 volte il titolo di campione della Primera División. Questo club vanta nella sua bacheca anche 16 trofei internazionali che includono prestigiose affermazioni in Coppa Libertadores, in Coppa Intercontinentale e nella Supercoppa Sudamericana.

PES 2019 è disponibile ora per PlayStation 4, Xbox One e PC Steam in due versioni fisiche, con il nuovo testimonial mondiale Phillippe Coutinho sulla cover della versione standard e con David Beckham sulla cover della Special Edition che permette di sbloccare diversi contenuti bonus di myClub. È disponibile anche una versione solo digitale chiamata Legend Edition che include ulteriori contenuti per myClub!