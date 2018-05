PES 2019: Konami pubblica due nuove immagini di David Beckham

Sono ora disponibili due nuove immagini di David Beckham (versione 2018) per mostrare il look del calciatore così come apparirà in Pro Evolution Soccer 2019, nuovo episodio della serie calcistica di Konami.

A metà settimana il publisher giapponese ha annunciato ufficialmente PES 2019, il nuovo capitolo della saga proporrà un comparto tecnico migliorato e rinnovate meccaniche di gameplay pensate per rendere il gioco ancora più realistico e curato dal punto di vista della simulazione sportiva. Pro Evolution Soccer 2019 sarà disponibile in Europa dal 30 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre non sono previste versioni per PlayStation 3 e Xbox 360. Nessuna certezza invece riguardo il possibile arrivo su Nintendo Switch, non escluso a priori. Restiamo in attesa di annunci anche per quanto riguarda la demo di PES 2019, al momento non confermata dal publisher.

Philippe Coutinho e David Beckham saranno i testimonial di questa edizione, al calciatore inglese è dedicata anche l'esclusiva Beckham Edition che include include tre rinnovi del contratto per venti settimane, David Beckham 2018 e Coutinho in prestito senza vincoli temporale e un Agente Premium per venti settimane. Effettuando il preorder in formato digitale otterremo il tema ufficiale, 1.000 gettoni MyClub e una leggenda del calcio brasiliano in prestito.

PES 2019 sarà disponibile anche nelle edizioni Standard e Legend, i preordini sono già aperti per le versioni Xbox One e PlayStation 4, presto anche su PC (via Steam).