PES 2019 Mobile arriva a dicembre su iOS e Android

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi che PES 2018 Mobile si aggiornerà alla versione PES 2019 tramite un massiccio update che verrà rilasciato a dicembre.

Il gameplay di PES 2019 Mobile vedrà la presenza di una serie di miglioramenti che riguarderanno l’intelligenza artificiale, la fisica del pallone e gli stili di gioco. PES 2019 sarà realizzato, per la prima volta, con l'Unreal Engine 4 per garantire la migliore esperienza di gioco e la migliore grafica per dispositivi mobile di sempre.

PES 2019 per iOS e Android includerà anche 10 nuove licenze dei campionati di Europa, Sud America e Asia, tra cui la SPL Scozzese, la J.League Giapponese (disponibile solo nella versione mobile di PES 2019) e, in esclusiva, la Premier Liga Russa. La modalità myClub vedrà la presenza di una serie di giocatori in evidenza che saranno aggiunti a cadenza settimanale e le cui statistiche verranno aggiornate sulla base delle prestazioni nelle partite reali.