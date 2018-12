PES 2019 e Monster Hunter Generations in offerta da GameStop il 18 dicembre

Natale è sempre più vicino e per l'occasione il Calendario dell'Avvento di GameStop si aggiorna con tantissime nuove promozioni. Anche oggi, giochi e console in offerta a prezzo speciale fino alle 23:59 di oggi, martedì 18 dicembre.

Tra gli sconti attivi troviamo Pro Evolution Soccer 2019 a 29.98 euro, Monster Hunter Generations Ultimate per Nintendo Switch a 20.98 euro, Pro Evolution Soccer 2018 a 9.98 euro e Project Highrise Architect's Edition a 4,98 euro.

Proseguono inoltre le promozioni sulla console con Nintendo Switch in offerta a 289.98 euro, Xbox One S 1 Terabyte con Battlefield V a 179.98 euro, New Nintendo 2DS XL a 99.98 euro, Nintendo 2DS con gioco a 68,98 euro e infine PlayStation 4 Slim con tre giochi (The Last of Us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Ratchet & Clank) a 249,98 euro.

Tutte le offerte indicate sono valide online sul sito di GameStop e nei negozi fisici della catena ma solo per oggi, fino allo scoccare della mezzanotte. Come sempre, se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi, i prodotti infatti potrebbero andare sold-out nel giro di pochissime ore.