PES 2019 non uscirà su PS3 e Xbox 360, no comment per la versione Switch

Konami ha annunciato Pro Evolution Soccer 2019, in arrivo il 30 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. E per quanto riguarda le versioni PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Switch?

Come segnalato da GameReactor Spagna, le versioni PS3 e Xbox 360 non vedranno la luce, il comunicato stampa e i canali ufficiali di Konami riportano solamente i loghi PC Windows/Steam, PlayStation 4 e Xbox One, facendo quindi pensare che Pro Evolution Soccer 2019 non sia in fase di sviluppo per le piattaforme di vecchia generazione, nonostante PES MyClub sia ancora discretamente popolare su PlayStation 3 grazie alla versione gratuita, in particolar modo in Sud America.

L'arrivo su Nintendo Switch invece potrebbe non essere escluso a priori, sempre ai microfoni di Game Reactor Spagna, Lennart Bobzien ha fatto sapere che "sono consapevole del grande successo della console, tuttavia al momento non posso commentare riguardo l'arrivo di PES su Switch."

Non è escluso che Konami stia pensando ad una versione "ad hoc" per la piattaforma Nintendo, restiamo in attesa di saperne di più in merito e anche sull'eventuale arrivo della demo di PES 2019.