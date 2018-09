PES 2019 Option File: come importare i File Opzioni con nomi, loghi e maglie delle squadre

PES 2019 è ora disponibile nei negozi e come ogni anno si apre la caccia ai File Opzioni, i kit fan made che permettono di importare squadre, maglie, loghi, nomi reali degli stadi e in generale tutti quei contenuti assenti dal gioco per problemi di licenze. Come importare i File Option su PlayStation 4 e PC? Vediamolo insieme in questa guida.

PES 2019: come importare i File Opzioni su PS4

La procedura di importazione dei File Opzioni per PES 2019 su PlayStation 4 è semplice ma richiede un minimo di attenzione e qualche minuto di tempo per assicurarsi che tutto vada nel verso giusto. La prima cosa da fare è ovviamente quella di procurarsi i File Option, potete trovarli su siti come PES Patch, PES Universe e PES World, solamente per citare i più popolari e utilizzati dagli appassionati.

Una volta scaricati i file di vostro interesse vi basterà copiare tutto su una chiavetta USB, all'interno di una cartella (che dovrete creare) chiamata WEPES (tutto maiuscolo e senza spazi). Attenzione, assicuratevi che la chiavetta sia formattata in formato FAT32, a questo punto collegata in una delle prese USB libere su PlayStation 4 e avviate il gioco.

Dal menu principale selezionate la voce Extra successivamente Modifica, spostate poi il cursore su "Importa/Esporta", selezionate i file precedentemente caricati sul drive e attendete qualche minuto, il tempo necessario per terminare il processo di importazione. A questo punto, su schermo comparirà un messaggio che conferma il buon esito dell'operazione, non vi resta quindi che salvare dal menu principale per non dover ripetere nuovamente l'operazione.

Nota Bene - Il Menu "Importa/Esporta" è composto da più voci, tra cui Importa Squadra, Importa Competizione e Importa Immagini, la prima voce dovrà essere selezionata per aggiungere le licenze delle squadre mancanti, la seconda per i campionati e gli eventi non presenti mentre la seconda servirà per importare i loghi di team e competizioni.

PES 2019: Guida ai File Option su PC

Su PC il procedimento è ancora più immediato: dopo aver scaricato i file di vostro interesse dai siti elencati sopra, vi basterà aprire gli archivi e copiare il contenuto degli stessi nella cartella di installazione del gioco, generalmente /Steam/SteamApps/Common/ProEvolutionSoccer2019.