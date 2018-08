PES 2019 scende in campo alla Gamescom 2018 (Video Anteprima)

Manca poco più di una settimana all'arrivo di Pro Evolution Soccer 2019 nei negozi. Alla Gamescom 2018 ne abbiamo approfittato per un'ultima partita amichevole prima della recensione: vi raccontiamo le nostre impressioni sul gioco con una nuova Video Anteprima.

Al netto di alcune mancanze contenutistiche, e nell'attesa di scoprire fino in fondo tutte le novità introdotte modalità di gioco più iconiche della serie, questo nuovo capitolo lascia intravedere ottimi risultati, complice un motore grafico in gran forma e la promessa di un sostanzioso supporto post-lancio.

Pad alla mano, il gioco ha confermato le buone impressioni emerse dalla Demo (attualmente disponibile su PlayStaion 4, Xbox One e Steam), grazie a un sistema di animazioni più fluido, a un ritmo di gioco convincente e ai miglioramenti introdotti dal punto di vista tecnico.

Ricordiamo che Pro Evolution Soccer 2019 è atteso in uscita il prossimo 30 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se nel frattempo volete provare la Demo del gioco, vi ricordiamo di dare un'occhiata alla nostra Guida ai controlli in attacco e difesa, in modo da prendere dimestichezza con gli elementi principali delle meccaniche.

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto a fine mese, vi lasciamo con la nuova Video Anteprima riportata in cima alla notizia.