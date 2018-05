PES 2019: tutti i contenuti delle edizioni Standard, Legend e David Beckham Edition

Konami ha aperto sul suo sito ufficiale i preordini per PES 2019, nuovo episodio della serie Pro Evolution Soccer in arrivo il 30 agosto su PC, PS4 e Xbox One.

Pro Evolution Soccer 2019 sarà disponibile nelle edizioni Standard, Legend e David Beckham, vediamo i contenuti delle tre versioni:

PES 2019 Standard Edition

Disponibile in versione fisica o digitale, questa edizione include un Agente Premium per dieci settimane, Coutinho e David Beckham in prestito, tre rinnovi di contratto per dieci settimane. Effettuando il preordine della Digital Edition si otterrà una leggenda brasiliana in prestito, un tema e 1.000 gettoni MyClub.

PES 2019 David Beckham Edition

Disponibile in edizione digitale o fisica, questa edizione include tre rinnovi del contratto per venti settimane, David Beckham 2018 e Coutinho in prestito senza vincoli temporale e un Agente Premium per venti settimane. Effettuando il preorder in formato digitale otterremo il tema ufficiale, 1.000 gettoni MyClub e una leggenda del calcio brasiliano in prestito.

PES 2019 Legend Edition

In vendita esclusivamente in formato digitale, include un giocatore PES Legend, tre rinnovi di contratto per trenta settimane, un Agente Premium per trenta settimane, Beckham 2018 e Coutinho in prestito definitivo. Con il preordine otterremo il tema, una leggenda brasiliana in prestito e 1.000 gettoni MyClub.

Pro Evolution Soccer 2019 uscirà il 30 agosto 2018 su PC, PS4 e Xbox One, nessuna conferma al momento riguardo l'arrivo del gioco su PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Switch.