PES 2020: 500 monete gratis per i giocatori che hanno già cominciato MyClub

A differenza di quanto accaduto in passato, quest'anno PES 2020 è arrivato sul mercato senza la consueta patch volta all'aggiornamento delle rose. Ciò significa che Coutinho si trova al Barcellona piuttosto che al Bayern Monaco, mentre Aaron Ramsey non ha ancora lasciato l'Arsenal in favore della Juventus.

Come facilmente immaginabile, i fan della prima ora hanno storto il naso... e non hanno tutti i torti. Konami si è scusata per l'accaduto, e ha annunciato che il transfer update verrà pubblicato nella giornata di domani 12 settembre. Per farsi perdonare, ha ben pensato di fare un bel regalo ai giocatori: tutti coloro che hanno affrontato, o affronteranno, il tutorial di MyClub tra il lancio del gioco e la pubblicazione dell'aggiornamento, riceveranno 250 monete MyClub per ogni giorno trascorso senza le rose aggiornate. Ciò significa che, se avete cominciato a giocare ieri, riceverete un totale di ben 500 monete (250 per il 10 settembre, e 250 per la giornata di oggi 11 settembre). Se non lo avete ancora completato, correte a farlo: in questo modo vi assicurerete almeno 250 monete, che male sicuramente non fanno.

Che dite, con questo regalo Konami è riuscita a farsi perdonare? eFootball PES 2020, ricordiamo, è stato lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nostro Giuseppe Arace sta calcando i campi di calcio di Konami già da un bel po' di giorni ormai, e prima di lanciarsi nel multiplayer ha raccolto le sue prime impressioni nella recensione di PES 2020.