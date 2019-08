PES 2020 avrà la licenza Serie A TIM, è ufficiale!

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi che la licenza ufficiale della Serie A TIM sarà presente in eFootball PES 2020, di seguito il comunicato stampa diffuso dal publisher.

"Questo importante annuncio, unito alle acquisizioni delle licenze ufficiali di Inter, Milan e Juventus, testimoniano l’impegno di Konami nella realizzazione della più realistica esperienza di calcio possibile in un videogioco. La partnership tra Konami e Juventus, annunciata a luglio, permetterà ai creatori di eFootball PES 2020 di utilizzare in esclusiva il nome, il logo e le divise da gioco ufficiali della Juventus in un videogioco. Konami ha avuto inoltre la possibilità di scansionare digitalmente in 3D i giocatori bianconeri per ricreare le loro fattezze nel modo più accurato possibile all’interno di eFootball PES 2020."

Konami ha inoltre annunciato che Miralem Pjanić è il nuovo Ambasciatore Ufficiale di eFootball PES. Il volto del centrocampista bosniaco sarà presente sulla copertina di eFootball PES 2020 e il giocatore sarà protagonista di una serie di attività marketing con Juventus e Konami nel corso di questa stagione.



eFootball PES 2020 sarà disponibile dal 10 settembre 2019 su PC, PS4 e Xbox One, nell'attesa è possibile scaricare la demo di PES 2020 da Steam, PlayStation Store e Xbox Store, la versione di prova a mette a disposizione tredici squadre per una partita amichevole, tra cui Juventus, Manchester United, Corinthians, Barcellona, Arsenal e San Paolo.