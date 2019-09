PES 2020: come guadagnare GP facilmente e velocemente in myClub

Accumulare una buona quantità di GP in eFootball PES 2020 vi aiuterà a migliorare la vostra squadra in myClub, grazie alla possibilità di ingaggiare allenatori migliori, rinnovare i contratti dei giocatori più forti e così via. Di seguito vi spiegheremo come guadagnare velocemente GP in PES 2020.

Seguendo i consigli contenuti in questa mini-guida otterrete un guadagno rapido e costante di GP, da investire nella modalità myClub. Vediamo come fare.

Completate cinque partite online in myClub

Come bonus di benvenuto, tutti i giocatori di eFootball PES 2020 potranno ottenere 50.000 GP dopo aver completato cinque partite online con la propria squadra in myClub, sfidando altri utenti in rete grazie al matchmaking. Otterrete 10.000 GP a partita a prescindere dal risultato, quindi sia in caso di vittoria che di sconfitta. Ma attenzione: questo bonus potrà essere ottenuto solo fino al 9 gennaio 2020, quindi assicuratevi di sfruttarlo in tempo.

Provate tutte le giocate

Mentre provate i vari tipi di partite in myClub come SIM, contro COM e Classificata, assicuratevi di eseguire qualche giocata in campo nel corso dei match, come un tiro da fuori, una finta e così via. Quando ne eseguite una per la prima volta, verrete ricompensati con diverse centinaia di GP. Se volete sbizzarrirvi provando le finte e le nuove mosse presenti in PES 2020, in modo da ottenere qualche GP extra, non dimenticate di consultare le nostre guide che vi spiegano come effettuare il Finesse Dribbling, le nuove abilità come Finta di petto e Reverse elastico, senza dimenticare i nuovi controlli per Knock on, Velo e Roulette.

Partite SIM

Le partite SIM, in particolare, rappresentano una delle fonti di guadagno più efficaci e rapide, grazie alla possibilità di ottenere ricavi senza nessun tipo di spese. Per farlo, giocate con una squadra composta solo da giocatori con pallone bianco o bronzo: una volta scaduto il loro contratto di 10 partite, sarà possibile convertirli in preparatori di esperienza, senza il bisogno di rinnovare i relativi contratti. I palloni bianchi, invece, potranno essere reclutati usando dei semplici osservatori da 2 stelle. Per ricevere ancora più GP alla fine di ogni partita, inoltre, potete mettere un paio di giocatori con pallone nero in panchina.

Partite COM

Giocare contro la CPU vi consentirà di ottenere altri GP facili. La difficoltà delle sfide sarà progressiva: si parte dal livello di difficoltà Medio, fino ad arrivare a Leggenda man mano che vincerete le partite. Dato che nei primi match il grado di sfida è molto abbordabile, per massimizzare i guadagni vi suggeriamo di giocare con i palloni bianchi e con 4 palloni neri in panchina, così da far salire il livello della vostra squadra a 2 stelle

Giocate nella Master League

La Master League di PES 2020 è un'altra fonte di guadagno da non sottovalutare. Se siete a corto di GP e avete bisogno di un metodo rapido per accumularli, potete limitarvi a scegliere una squadra forte come il Barcellona e saltare ogni partita per un paio di stagioni, così da guadagnare circa 70.000 GP nel giro di due ore.

Partecipate al Matchday

Il Matchday è una nuova sfida settimanale di eFootball PES 2020 che vede contrapporsi i giocatori appartenenti a due fazioni. È possibile partecipare durante una finestra temporale di 3 ore (dalle 17:00 alle 20:00 italiane), al termine della quale i primi 500 giocatori di ogni fazione si qualificano per la finale. Se la propria fazione vince si riceveranno 5.000 GP, mentre se ne otterranno 3.000 GP in caso di sconfitta.