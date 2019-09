PES 2020: come fare Stop di petto, Reverse elastico e Finta di passaggio

Dopo avervi spiegato come funziona il Finesse Dribbling, in questa mini-guida di eFootball PES 2020 vi mostreremo come eseguire lo stop di petto, il reverse elastico e la finta di passaggio, alcune abilità inedite introdotte nel nuovo gioco calcistico di Konami.

Per eseguire queste mosse in campo, vi basta seguire le semplici indicazioni riportate di seguito, aiutandovi con la visione del filmato proposto in apertura.

Come eseguire lo Stop di petto

Lo stop di petto può essere eseguito solo dai giocatori più tecnici, nella fattispecie dai calciatori che hanno un valore di controllo palla superiore a 90 (a tal proposito, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo proposto la lista dei 50 giocatori più forti di PES 2020).

Per eseguire lo stop di petto dovrete premere e mantenere premuto R3 per far sollevare la palla da terra al giocatore. Una volta che la sfera è in aria, lasciate il tasto R3 e tenete premuto il tasto L3 nella direzione della corsa. Dopo aver eseguito uno stop di petto, potrete combinare questa mossa con altre azioni e finte come passaggi, dribbling o conclusioni.

Come eseguire il Reverse elastico

Il Reverse elastico si presenta come la speciale versione dell'elastico di Cristiano Ronaldo. Potete eseguirla mentre fronteggiate l'avversario, mantenendo la levetta destra in alto a destra per poi premere la direzione di corsa in basso a destra nello stesso momento. Anche in questo caso, potete collegare questa mossa con altre abilità come i dribbling e le finte.

Come eseguire la Finta di passaggio

La Finta di passaggio è un'ottima mossa per disorientare e superare i difensori avversari. Per eseguirla premete il tasto di tiro o cross, e immediatamente prima di colpire la sfera premete il tasto del passaggio filtrante (o quello del passaggio filtrante alto).

La situazione migliore per eseguire questa finta è quando si sta correndo palla al piede, e si vede all'ultimo uno spazio per eseguire un passaggio. Segnaliamo inoltre che è possibile fare una finta di passaggio nei calci di punizione, in modo da cogliere di sorpresa la difesa avversaria.