PES 2020 Community Event: giocate assieme a noi oggi alle 15:00 su Twitch!

A seguito delle recenti disposizioni del governo, che prevedono la limitazione degli spostamenti per frenare la diffusione del Coronavirus, la programmazione del canale Twitch di Everyeye è diventata ancora più ricca. Non vi lasceremo soli nemmeno oggi, dal momento che abbiamo preparato per voi un Community Event di eFootball PES 2020!

A partire dalle ore 15:00 di oggi 14 marzo, il nostro Gabriele Carollo vi aspetterà sul canale Twitch di Everyeye per giocare assieme a voi in diretta a PES 2020 per PS4! Avete capito bene, avete l'opportunità di unirvi alla partita ed essere ospiti del nostro canale. Se volete partecipare, potete già lasciare un messaggio nella sezioni commenti di questa notizia, in alternativa potrete intervenire in chat durante la diretta. A tal proposito, vi invitiamo ad effettuare l'iscrizione al canale, un requisito indispensabile per poter interagire con la nostra redazione e gli altri membri della community in chat. Cliccando sul simbolo a forma di campanella in alto a destra, inoltre, attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così verrete avvertiti poco prima dell'inizio della trasmissione. Vi aspettiamo numerosi!

A proposito di PES 2020, di recente Konami ha finalmente annunciato la data d'uscita dell'espansione gratis UEFA Euro 2020!