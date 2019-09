PES 2020: day one rotto in Brasile ed Emirati Arabi, segnalazioni e avvistamenti in Italia

Manca ancora qualche giorno al lancio di eFootball PES 2020, in arrivo il 10 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Come di consueto però in alcuni paesi del mondo il day one del gioco di calcio Konami sembra essere stato rotto, con la possibilità di acquistare il nuovo PES in netto anticipo rispetto alla data di uscita.

A colpire la nostra attenzione sono stati due Tweet, il primo di MyPESBrasil che mostra una foto con copie retail di PES 2020 e lo stesso ha fatto il profilo Leaker Game in UAE, che avverte della disponibilità del gioco (in formato PlayStation 4 o Xbox One) negli Emirati Arabi Uniti, paese dove la rottura del day one avviene quasi per ogni gioco di punta in arrivo.

E per quanto riguarda l'Italia e altri paesi europei? Per il momento non abbiamo trovato riscontri tangibili sui social network ma come accade sempre più spesso già da domani e nel fine settimana molti andranno a caccia di eFootball PES 2020 nei negozi, sperando di poter riuscire ad acquistare il gioco in anticipo.

La day one patch di PES 2020 è già disponibile e Konami ha anche comunicato il calendario dei prossimi eventi in programma dopo il lancio. Potete usare lo spazio commenti qui sotto per le vostre segnalazioni (no foto di scontrini) sull'eventuale rottura del day one di PES 2020 nel nostro paese.