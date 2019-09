PES 2020: Day One rotto in Italia, gioco in vendita dal 6 settembre

Nella giornata di ieri vi abbiamo segnalato la rottura del Day One di PES 2020 in Brasile ed Emirati Arabi Uniti, nelle ore successive il gioco è stato distribuito in anticipo (stando alle segnalazioni sui social) da alcuni rivenditori in Olanda, Belgio e Germania e oggi anche in Italia.

Nel momento in cui scriviamo eFootball PES 2020 è disponibile presso un negozio del Sud Italia che per l'occasione ha pubblicato un breve video su Facebook segnalando la disponibilità del prodotto, come potete vedere nel post pubblicato qui sotto. Non abbiamo altre segnalazioni relative a grandi catene o negozio indipendenti sparsi per lo stivale, lo spazio commenti qui sotto resta a vostra disposizione per comunicare eventuali rotture del Day One di PES 2020 in Italia.

eFootball PES 2020 uscirà ufficialmente il 10 settembre su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One, non sono in programma versioni per Nintendo Switch e Google Stadia. Konami ha già annunciato inoltre l'intenzione di abbandonare il Fox Engine per i prossimi Pro Evolution Soccer destinati a PlayStation 5 e Xbox Scarlett, segno dell'evidente volontà di continuare a investire sul franchise nonostante i tiepidi risultati commerciali ottenuti negli scorsi anni.