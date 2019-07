PES 2020 Demo disponibile ora per il download su PS4 con la Juventus in esclusiva

Konami ha reso disponibile per il download la demo giocabile di eFootball PES 2020, nuova incarnazione del popolare simulatore calcistico. La versione di prova può essere ora scaricata su PS4, nel corso della giornata odierna arriverà anche su Xbox One e PC.

La demo di PES 2020 può essere scaricata dal PlayStation Store seguendo il collegamento riportato qui sotto, il file pesa 5.3 GB e il gioco è tradotto in varie lingue, italiano compreso. Dopo il link per il download, la lista completa dei contenuti della demo di PES 2020 per PS4.

PES 2020 Demo Download

Questa versione di prova gratis permetterà di giocare una partita scegliendo tra ben 13 squadre di club europee e sudamericane: Juventus, Bayern Monaco, Manchester United, Corinthians, Vasco de Gama, Boca Juniors, River Plate, Barcellona, Arsenal, Colo-Colo, Palmeiras, Flamengo e San Paolo. Presente anche la Modalità Modifica con accesso ad una parte delle funzionalità dell'Editor, limitato però ad alcune squadre nella demo.

Ricordiamo che recentemente Konami ha annunciato partnership per avere la Juventus in PES 2020 ed il Bayern Monaco in esclusiva, inoltre anche la massima serie di calcio brasiliana sarà disponibile esclusivamente in eFootball PES 2020.

eFootball PES 2020 sarà disponibile dal 10 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, la demo non ha limitazioni temporali di alcun tipo e potrà dunque essere utilizzata liberamente senza scadenze.