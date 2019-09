PES 2020: ecco i dettagli sulla Day One Patch e sui primi eventi speciali

Dalle pagine dell'account Twitter e del sito ufficiali del gioco, la software house ha presentato alcune importanti informazioni, tra cui la conferma della previsione di una Day One Patch per PES 2020 . quest'ultima sarà resa disponibile il 10 settembre e provvederà ad introdurre alcuni aggiustamenti basati sul feedback da parte della community. Oltre all'aggiornamento 1.01.01, sarà pubblicato anche il Data Pack 1.01 , che aggiornerà licenze e modelli dei giocatori. Nel corso della medesima giornata, prenderà il via anche il primo evento speciale di eFoorball PES 2020. Il 10 settembre, a partire dalle 5 pm CEST, sarà infatti attivato il primo evento Matchday , denominato UEFA EURO 2020 , ispirato, come facilmente intuibile, agli Europei di calcio 2020 . Ulteriori novità sono poi previste per il 12 settembre . Durante questa giornata, la software house pubblicherà il primo Live Update di PES 2020 , che porterà con sé le formazioni aggiornate dei giocatori. Infine, il medesimo giorno, sarà resa disponibile la prima serie di "Featured Players", giocatori che hanno ottenuto buoni risultati nel mondo reale e che vengono "ripubblicati in-game con un boost di statistiche". La prima serie ad essere pubblicata è denominata " POTW: Natonal Sep 12 '19 " e avrà come tema le squadre Nazionali. In chiusura, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile il nostro provato di PES 2020 , a cura di Giuseppe Arace.

