PES 2020 eFootball: provato all'E3 il nuovo Pro Evolution Soccer di Konami

Konami presenta PES 2020 eFootball all'E3 2019 di Los Angeles: lo abbiamo provato in fiera, in attesa del lancio previsto per il 10 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi raccontiamo le nostre impressioni sul gioco con una Video Anteprima.

Come suggerisce il titolo del nuovo capitolo, PES 2020 eFootball vuole inaugurare una nuova direzione per la serie calcistica targata Konami, con l'obiettivo di rivoluzionare il mondo dell'eFootball nel panorama eSport.

Questo non significa che la produzione trascurerà il comparto single player. A tal proposito, Konami ha promesso l'introduzione di una Master League Remastered, vale a dire una versione riveduta e corretta della Master League, una delle modalità più amate dai fan sella serie. Tra le altre novità segnaliamo l'inedita modalità Giorno di Gara e una nuova veste grafica per tutti i menu all'interno del gioco.

Naturalmente non potevano mancare le varie migliorie promesse per il gameplay, a partire dalla reattività dei controlli, dalla gestione della sfera e dai passaggi. Per apprezzare a fondo questi miglioramenti occorrerà una prova più approfondita, ma da quello che abbiamo visto le premesse sembrano piuttosto soddisfacenti.

Se siete curiosi di vedere il gioco in azione con i vostri occhi, sulle nostre pagine trovate un video gameplay di PES 2020 della durata di oltre 20 minuti. Ricordiamo che il nuovo calcistico di Konami debutterà il prossimo 10 settembre su PS4, Xbox One e PC.