PES 2020, FIFA 20, Borderlands 3 e tanto altro questa settimana su Twitch

Comincia una nuova settimana di dirette interessantissime sul canale Twitch di Everyeye.it. Tra l'inizio della stagione calcistica videoludica, grandi ritorni come quello di Contra, e la solita dose di abbondanti mazzate con Samurai Shodown e Dragon Ball FighterZ, vediamo insieme il nostro palinsesto della settimana.

Si parte alle 17 di oggi con un nostalgicissimo Contra Rogue Corps, in attesa dell'uscita ufficiale di domani, e si prosegue con una sessione serale di Rainbow Six Siege in compagnia di Kikachan87.

Domani invece è il turno del confronto tra PES 2020 e FIFA 20 in due live rispettivamente alle 14 e alle 19, intervallate dalle vostre Domande e Risposte alle 16 e Samurai Shodown alle 17. E alle 21:30 tutti ai posti di combattimento per il PlayStation State of Play.

Tanto spazio nei prossimi giorni anche a Borderlands 3, il grande ritorno del looter-shooter di Gearbox, e a Destiny 2 come di consueto, ma anche a Monster Hunter World, visto che Venerdì 27 è previsto il Community Event.

Ricapitoliamo nel dettaglio tutti gli appuntamenti:

Lunedì 23 settembre

Ore 17:00 - Contra Rogue Corps

Ore 21:30 - Rainbow Six: Siege feat Kikachan87



Martedì 24 settembre

Ore 14:00 - PES 2020

Ore 16:00 - Domande e Risposte

Ore 17:00 - Samurai Shodown con SchiacciSempre

Ore 19:00 - FIFA 20 Feat Il Green

Ore 21:30 - PlayStation State of Play



Mercoledì 25 settembre

Ore 15:00 - The Surge 2

Ore 17:00 - FIFA 20 per Nintendo Switch

Ore 19:00 - FIFA 20 Feat Il Green

Ore 21:00 - Borderlands 3 feat Giorno Gaming



Giovedì 26 settembre

Ore 17:00 - Da Definire

Ore 19:00 - FIFA 20 Feat Il Green

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming



Venerdì 27 settembre

Ore 14:00 - PES 2020

Ore 15:00 - Q&A Deluxe Edition

Ore 17:00 - Monster Hunter World Community Event



Sabato 28 settembre

Ore 17:00 - Dragon Ball FighterZ (Gogeta) Feat SchiacciSempre

