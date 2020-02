PES 2020: i giocatori del Team eSports Juventus incontrano i tifosi il 14 febbraio

Il 14 febbraio, da Undici Shot (presso il Flagship Store di Milano in Corso Matteotti 8), i tifosi potranno partecipare al “Meet&Beat”, l’evento bianconero che vi permette di sfidare in prima persona i campioni del Team eSports Juventus (Ettore Giannuzzi, Renzo Lodeserto e Luca Tubelli), secondi in classifica nel campionato eFootball.Pro di PES.

In programma, oltre alle partite 1vs1, ci sono tantissime sorprese, tra cui un Q&A in cui i fan potranno chiedere ai giocatori consigli su tattiche, skills, formazioni e curiosità inerenti al gioco di PES e il commento live delle partite con la voce delle telecronache bianconere, Enrico Zambruno.

Pensi di essere in grado di pareggiare, o addirittura, battere il Team Juventus? Vieni a dimostrarlo! Ti aspettiamo da Undici Shot a partire dalle ore 15:00 di venerdì 14 febbraio.