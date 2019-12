PES 2020 gratis disponibile ora anche su PS4, link per il download

Dopo essere stato pubblicato a inizio settimana su PC e Xbox One, eFootball PES 2020 Lite è ora disponibile anche su PlayStation 4 come download gratis dal PlayStation Store, scaricabile a partire da oggi, mercoledì 11 dicembre.

"Divertiti con il gioco vincitore del premio 'E3 best sports game': eFootball PES 2020, ora scaricabile gratuitamente! Costruisci la squadra dei tuoi sogni in myClub o tifa per la tua fazione preferita in Matchday. Guida varie squadre nazionali e di club in partite in locale o Co-op, oppure diventa una leggenda degli eSport in eFootball. Vivi il più realistico gioco di calcio mai creato, sviluppato con l'assistenza del leggendario centrocampista Andrés Iniesta. Prendi il comando di FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München e, in esclusiva su PES 2020, Juventus!"

Konami segnala che alcuni club non sono disponibili in determinate modalità e che eFootball PES 2020 Lite non include tutte le competizioni presenti nel gioco completo. I giocatori della versione Lite possono sfidare online i possessori di eFootball PES 2020 mentre non è possibile trasferire i salvataggi da precedenti giochi della serie.

eFootball PES 2020 Lite pesa 39.7 GB ed è tradotto in varie lingue tra cui italiano, spagnolo, francese, tedesco, turco, svedese, russo e portoghese.