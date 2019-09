PES 2020 Guida: come fare gol in rovesciata e sforbiciata

Il gol in rovesciata o sforbiciata è uno dei gesti tecnici più spettacolari che si possano vedere nel gioco del calcio. In questa mini-guida di eFootball PES 2020 vi spieghiamo come effettuarlo nel nuovo titolo calcistico di Konami, mostrandovi la combinazione di tasti e il giusto tempismo richiesti.

Per fare gol in rovesciata in PES 2020 avrete bisogno di fare un po' di pratica, ma seguendo le nostre indicazioni contenute in questa mini-guida riuscirete a ottenere i primi risultati concreti in breve tempo.

Come fare gol in rovesciata e sforbiciata in PES 2020

Fare gol di rovesciata o sforbiciata in eFootball PES 2020 è tutta questione di tempismo, senza della posizione e precisione. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, è possibile fare gol di rovesciata in diversi modi: stoppando prima il pallone di petto, con una sforbiciata a mezz'aria dopo un lancio lungo, con una classica rovesciata dopo un cross.

In tutti i casi, i comandi per eseguire un gol in rovesciata sono sempre gli stessi. Prima di tutto dovrete individuare il vostro compagno di squadra che dovrà eseguire la rovesciata, servirlo con un passaggio alto o un cross all'interno dell'area di rigore (Cerchio/B + direzione), e subito dopo iniziare a caricare il tiro in anticipo (Quadrato/X), poco prima che la sfera arrivi verso il nostro giocatore intento a fare la rovesciata. Indovinando i tempi e l'altezza giusta del ross, sarete in grado di concludere a rete in rovesciata o sforbiciata.

Più il vostro giocatore avrà un valore di tiro e precisione alti, e maggiori saranno le possibilità di fare gol in rovesciata. Se avete bisogno di altri consigli per mosse e abilità di PES 2020, potete leggere le nostre mini-guide che vi spiegano come eseguire il Finesse Dribbling, le nuove abilità come Stop di petto e Reverse elastico, senza dimenticare i nuovi controlli per Knock on, Velo e Roulette.