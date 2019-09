PES 2020, Guida ai nuovi controlli: Knock on, Velo, Roulette, Finta di stop

In eFootball PES 2020 sono stati introdotti una serie di nuovi controlli per eseguire mosse come Knock On, Velo, Roulette, Step over e Finta di stop. In questa mini-guida vi spieghiamo come funzionano, in modo da utilizzarli al meglio nel corso delle partite.

Dopo avervi parlato delle nuove skill come Stop di petto, Reverse elastico e Finta di passaggio, di seguito vi mostriamo alcuni dei nuovi comandi introdotti in PES 2020 per effettuare mosse come Knock on, Velo, Roulette e Finta di stop.

Come eseguire il Knock on

Il Knock on è un trick semplice da utilizzare, e risulta molto efficace nel controllare la sfera per spazzare o preparare una conclusione a rete. Per eseguirlo dovrete premere R1/RB ed R2/RT quando arriva la palla, assicurandovi che il giocatore ricevente sia completamente fermo in attesa della sfera.

Questa mossa sarà più difficile da usare nella metà campo avversaria, dato che subirete il pressing dei rivali pronti a soffiarvi il pallone. Esiste inoltre un metodo alternativo per effettuare il Knock on, anche se non sempre al 100% funzionante: tenere la levetta sinistra verso la direzione di arrivo della sfera, come al solito con il ricevente completamente fermo.

Come eseguire Roulette e Step over

Con R2/RT è possibile effettuare finte come Roulette e Step over. Per eseguire la Roulette, oltre a mantenere premuto R2/RT dovrete ruotare la levetta destra di 360°, e usare la levetta sinistra per controllare la direzione di movimento del giocatore.

Per effettuare lo Step over, mantenendo premuto R2/RT dovrete ruotare la levetta destra da basso-sinistra a basso-destra, e usare anche in questo caso la levetta sinistra per controllare il movimento del calciatore. Entrambe le finte possono essere usate per disorientare gli avversari e scavalcarli, in modo da farsi strada per una conclusione, un cross o un passaggio.

Finte di Neymar

In PES 2019 le finte di Neymar erano una prerogativa dell'omonimo fantasista brasiliano, ma adesso è possibile eseguirle anche con i calciatori più tecnici come Thiago (a tal proposito può tornarvi utile consultare la lista dei 50 giocatori più forti di PES 2020).

Il roll di lato, per esempio, può essere eseguito mantenendo sopra-sotto con la levetta destra, e destra con la levetta sinistra. Vale lo stesso discorso per le altre direzioni della corsa: con la levetta destra dovrete determinare la direzione del roll, mentre con la levetta sinistra dovrete scegliere la direzione della corsa.

Come eseguire Velo e Finta di stop

Per effettuare la Finta di stop potete premere R2/RT senza toccare la levetta sinistra, così da far scorrere la palla sotto le gambe del giocatore. In alternativa, è possibile premere L1/LB e poco dopo R2/RT per eseguire il Velo e far arrivare la palla a un altro compagno.

Come fronteggiare la porta con lo Stop

Per fronteggiare la porta con lo Stop dovete premere R1/RB per fare girare il vostro giocatore verso la porta avversaria. In questo modo, il portatore di palla sarà subito pronto per ad avanzare, servire un compagno o concludere a rete.

Come rilasciare la palla con il portiere

Quando il vostro portiere si ritrova con la palla tra le mani, potrete rilasciare la sfera a terra premendo R1/RB due volte. Così facendo, l'estremo difensore sarà pronto a servire un compagno con un passaggio rasoterra, o a spazzare la palla con un lancio lungo diretto verso la metà campo avversaria.

Parlando delle altre mosse speciali disponibili nel nuovo titolo calcistico di Konami, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come eseguire il Finesse dribbling in PES 2020.