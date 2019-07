PES 2020: immagini e video per Cristiano Ronaldo e gli altri calciatori della Juventus

La divisione francese di Konami ha diffuso le immagini delle scansioni dei volti dei giocatori della Juventus in eFootball PES 2020, inoltre un video off-screen mostra anche la tipica esultanza di Cristiano Ronaldo.

La Juventus è uno dei principali gaming partner di PES 2020 grazie alla partnership siglata tra Konami e la società torinese, con quest'ultima che comparirà in Pro Evolution Soccer in esclusiva per i prossimi tre anni. Per l'occasione, il publisher ha diffuso una serie di immagini che permettono di dare un primo sguardo ai volti di atleti come Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini e Paulo Dybala.

In aggiunta, un brevissimo video gameplay off-screen registrato durante una presentazione stampa permette di vedere Cristiano Ronaldo in azione durante il suo tipico gesto di esultanza. eFootball PES 2020 sarà disponibile dal 10 settembre su PS4, PC e Xbox One, una demo del gioco uscirà invece il 30 luglio e permetterà di giocare una partita amichevole con una selezione di squadre nazionali e di club.